Koning spreekt over boeren tijdens staatsbezoek in Griekenland

Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens het staatsbezoek aan Griekenland de klimaatverandering en de situatie van boeren in Nederland aangehaald. Dat deed hij tijdens een conferentie over duurzaamheid en landbouw in Thessaloniki.

“Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de Hollandse polders en de Griekse heuvels. Maar het onderliggende probleem waarmee we kampen, komt overeen: de agrarische sector loopt tegen grenzen aan”, zei de koning tegen de genodigden. “Tenminste, als we doorgaan op de oude manier.” Volgens de koning weet iedereen wat de grootste oorzaak van dit probleem is: klimaatverandering.

Volgens de University of Thessaly is Griekenland de afgelopen tien jaar ruim 10 procent van de bruikbare landbouwgrond kwijtgeraakt door verdroging en andere effecten van klimaatverandering. “Hier in Griekenland worstelen tienduizenden boeren daarmee. Mijn hart gaat uit naar al die ondernemers die hun bedrijf – dat vaak al generaties lang in de familie is – in gevaar zien komen”, aldus de koning.

Hij benadrukte ook dat dit zeker niet alleen een Grieks probleem is, maar dat ook Nederlandse boeren met dergelijke problemen te maken krijgen. De koning is blij dat Griekenland het voorbeeld van Nederland volgt met de overgang naar een groene economie, maar andersom kan ook Nederland volgens hem nog een hoop leren van Griekenland. “Bijvoorbeeld als het gaat om het behoud van het karakter van het landschap en het contact met de natuur.”