Koning: steun aan Slowaakse lhbti’ers is heel belangrijk

Koning Willem-Alexander vindt het “heel belangrijk” om steun te uiten aan de lhbti-gemeenschap in Slowakije. Dat zegt hij in gesprek met de pers aan het einde van het staatsbezoek aan het land.

De koning benoemt dat ook Nederland niet perfect is als het aankomt op de acceptatie van lhbti’ers en dat er nog steeds sprake is van homofobie. “Daar moeten we als samenleving hard tegen optreden”, vindt de koning. Toch benoemt hij ook dat de lhbti-gemeenschap in Nederland een stuk vrijer is dan in Slowakije.

De koning is blij dat er in Nederland de mogelijkheid is om te vieren wie je bent. Juist daarom is het volgens hem van belang om lhbti’ers in Slowakije, waar in dat opzicht minder vrijheid is, te blijven steunen.

De thema’s gendergelijkheid en mensenrechten speelden een belangrijke rol tijdens het staatsbezoek aan Slowakije. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten woensdag een bezoek aan het Slowaakse café Taplaren. Op de stoep voor het café werden vorig jaar twee personen uit de lhbti-gemeenschap, Juraj Vankulic en Matus Horvath, vermoord door een 19-jarige student. Lhbti-personen representeren net als ieder ander de maatschappij, stelde de koning.