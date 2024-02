Koning vindt innovatie in de zorg belangrijk voor heel Nederland

Het ontwikkelen van nieuwe innovaties in de zorg is van belang voor heel Nederland. Dat zei koning Willem-Alexander woensdag bij zijn bezoek aan het Máxima MC in Veldhoven. “Het is een onderwerp dat me interesseert.”

Het bezoek van de koning aan het ziekenhuis bleef zeker niet onopgemerkt. Mensen die een broodje aten in de kantine keken op, riepen soms begroetingen die de koning zwaaiend beantwoordde, anderen maakten foto’s en medewerkers van het ziekenhuis gluurden om deurposten om een glimp van de koning op te vangen.

Aan het begin van het bezoek werd onder meer over samenwerkingen gesproken, die belangrijk zijn voor innovatie in de zorg. Zo werkt het ziekenhuis nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Ook digitalisering kwam aan bod, want hier is het ziekenhuis erg mee bezig. De koning benoemde daarop het “tekort aan mensen” en de oplossing die digitalisering hierin kan bieden.

Bambi Belt

“Wat zijn de grootste uitdagingen?”, vroeg de koning zich af. Ook wilde hij weten of medisch specialisten en andere medici wilden meebewegen met ontwikkelingen. Een goede samenwerking tussen alle generaties is van belang, werd daarop geantwoord, ook met ‘generatie Z’. “Die is bij u ook aanwezig”, zei een arts tegen de koning, doelend op zijn drie dochters. “Zeker”, antwoordde de koning.

Ook werd meer verteld over geboortezorg. De koning bezocht een kamer met een pop van een zwangere vrouw op een bed en een pop van een vroeggeboren kindje in een couveuse. “Vanaf welke periode ga je bekijken wanneer kinderen problemen hebben?”, vroeg de koning zich af. Ook de Bambi Belt kwam aan bod, een innovatie die de hartslag, ademhaling en temperatuur van premature baby’s meet zonder dat hiervoor elektroden op de huid hoeven te worden geplaatst.

Belangrijk thema

In een afsluitend rondetafelgesprek werd benoemd dat de implementatie van zorginnovaties soms lang kan duren. Dat heeft te maken met onder meer geld en toegankelijkheid. Koning Willem-Alexander stelde dat een nieuwe stap wagen “nog steeds een sprong in het diepe” is. De koning noemde innovatie in de zorg een thema “dat voor heel Nederland van belang is”. Hij vond het daarom interessant om hierover “met mensen die hier op de voorgrond mee bezig zijn van gedachten te wisselen”, liet hij weten.

Ook het afscheid van koning Willem-Alexander trok de nodige belangstelling. De koning werd buiten opgewacht door tientallen mensen, zowel medewerkers van het ziekenhuis als bezoekers. “Ik ben er stil van”, zei de koning, waarna hij zwaaiend in zijn auto stapte.