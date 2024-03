Koning: vrijwilligerswerk zit de Nederlander in het bloed

Koning Willem-Alexander vindt dat vrijwilligerswerk “de Nederlander in het bloed” zit. Dat zei hij vrijdagmiddag na afloop van zijn werkzaamheden voor NLdoet, de landelijke actiedag van het Oranje Fonds waarbij Nederlanders worden opgeroepen om vrijwilligerswerk te doen.

De koning keek terug op een geslaagde dag, zei hij na afloop van zijn eigen werkzaamheden in Badhoevedorp tegen de aanwezige pers. NLdoet is volgens de koning “een prachtig moment in het jaar waar we echt van genieten”. Samen met zijn vrouw koningin Máxima bereidde hij vrijdag in een buurthuis een high tea voor kwetsbare buurtbewoners. “Dat je met andere vrijwilligers aan een goed doel werkt, dat is echt een heel mooi moment.”