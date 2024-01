Koning Willem-Alexander hoopt dat 2024 jaar van verbinding wordt

Koning Willem-Alexander hoopt dat 2024 “voor ons allemaal een jaar van verbinding zal zijn”. Dat zei de koning maandag tijdens de traditionele nieuwjaarsontvangst van het koningspaar voor Nederlandse genodigden in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Vanuit de koninklijke familie waren ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig. Andere genodigden waren onder anderen burgemeesters Aboutaleb en Halsema van Rotterdam en Amsterdam, premier Mark Rutte, Geert Wilders en ook omroepbaas en rapper Akwasi.

“Geen van ons weet wat dit nieuwe jaar gaat brengen”, zei de koning. “Om ons heen is de wereld in beroering. Wij voelen ons sterk verbonden met het Oekraïense volk dat nu al bijna twee jaar lang gebukt gaat onder Russische agressie. Wij zien ook de verschrikkingen en de wanhoop in Israël en Gaza en het leed dat zoveel families daar treft. En wij horen de noodkreten uit landen in Afrika, waar mensen vluchten voor honger en geweld of voor de gevolgen van klimaatverandering.”

Die gebeurtenissen beïnvloeden ons ook. We zijn verbonden met de wereld buiten onze grenzen en met elkaar, vervolgde koning Willem-Alexander. “Vandaag, te midden van alle heftigheid en onzekerheid, is het belangrijk om te beseffen hoe kostbaar dit is. Want hoe onbeheersbaar de krachten om ons heen ook lijken en hoe groot de zorgen in eigen land ook zijn, we zijn beslist niet weerloos. Samen kunnen we schokken opvangen en angst en onzekerheid terugdringen.”

Goed jaar

Dit kan volgens de koning dan ook “een goed jaar worden als we koesteren wat ons verbindt”. “Als we blijven vertrouwen op onze democratische rechtsorde die bescherming biedt en vernieuwing in politiek en bestuur mogelijk maakt. En als we vasthouden aan wat al zo lang onze kracht is: openheid naar de wereld, openheid naar elkaar, menselijkheid en saamhorigheid met toekomstige generaties.”

Onder de genodigden bevinden zich mensen uit de politiek, het openbaar bestuur en verschillende sectoren van de samenleving. Dit jaar zijn verder in het bijzonder vertegenwoordigers uitgenodigd die betrokken zijn bij het thema ‘breedtesport’.