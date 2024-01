Koning Willem-Alexander kijkt mee met gerechtsdeurwaarders

Koning Willem-Alexander heeft woensdag meegekeken met gerechtsdeurwaarders. De koning bracht een bezoek aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in Harderwijk.

Gerechtsdeurwaarders werken samen met opdrachtgevers, gemeenten en schuldhulpverlening. De koning sprak onder meer over de ontwikkeling van het vak en de opleiding met deurwaarders.

Ook sprak Willem-Alexander over autonomen, mensen die zich onttrekken aan de Nederlandse wetten en regels. Later op de dag bezoekt de koning havenbedrijf Port of Zwolle in Meppel.