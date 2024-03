Koning Willem-Alexander onderzoekt bij het NFI fictieve moord

Koning Willem-Alexander leert woensdag wat voor onderzoek wordt gedaan wanneer er een moord is gepleegd. Tijdens een werkbezoek aan Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag wordt een fictieve moordzaak onderzocht en wordt de vorst meegenomen langs de verschillende afdelingen.

De koning begint in de hal waar een plaats delict is nagebouwd. Daar krijgt hij uitleg over het sporenonderzoek dat ter plaatse wordt uitgevoerd. Vervolgens gaat Willem-Alexander naar de plek waar nieuwe zaken binnenkomen.

Het onderzoek leidt de koning daarna naar de sectiekamer waar hij in gesprek gaat met een forensisch patholoog en een sectie-assistent. Vervolgens bezoekt Willem-Alexander de afdelingen waar het DNA-onderzoek en het digitale onderzoek, naar bijvoorbeeld telefoons, plaatsvinden. De koning sluit het onderzoek en zijn bezoek af bij de afdeling Chemische en Fysische Sporen, waar hem wordt verteld wat de kogels en de hulzen vertellen over het vuurwapen dat is gebruikt in de fictieve zaak.