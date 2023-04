Koning Willem-Alexander wil nog niet nadenken over abdicatie

Koning Willem-Alexander wil nog niet nadenken over het moment dat hij ooit een stap terug zal doen en het koningschap door zal geven aan zijn dochter prinses Amalia. “Dat is echt in de verre toekomst”, zegt hij in de podcast Door de ogen van de Koning over tien jaar koningschap.

“Regeren is vooruitzien maar er zijn een heleboel factoren die meespelen en ik weet niet wat er met mijn gezondheid gebeurt, je weet het gewoon niet. Over dat soort dingen wil ik gewoon echt niet nadenken.”

De koning gunt Amalia “een hele goede en lange voorbereidingstijd” en ook tijd voor zichzelf. “Tijd om een eigen gezin te stichten of wat ze ook maar wil doen en zich goed voor te bereiden op haar toekomst. En dan zullen we, ook net als bij mijn moeder, in gezamenlijk overleg uiteindelijk wel over een datum beslissen. Maar dat is echt een gezamenlijk overleg tussen Amalia en mij.”

Willem-Alexander is deze maand precies tien jaar koning.