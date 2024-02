Koningin Máxima aangekomen in Woerden voor bezoek aan scouts

Koningin Máxima is donderdagmiddag in Woerden aangekomen voor haar bezoek aan Scouting Nederland. De vorstin woont een bijeenkomst bij de scoutingvereniging Albert Schweitzergroep bij.

Máxima praat met scouts over het thema ‘jonge leiders van de toekomst’. Het gesprek gaat onder meer over de impact van een niet-formele leeromgeving en hoort ze van jongeren hoe ze spelenderwijs bepaalde vaardigheden ontwikkelen.

De bijeenkomst op donderdag is georganiseerd in samenwerking met de stichting MIND Us, waarvan de koningin erevoorzitter is. De organisatie helpt jongeren grip op hun mentale gezondheid te krijgen.