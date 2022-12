Koningin Máxima bij opnames Kerst Muziekgala 2022

Koningin Máxima was donderdag in Amsterdam bij de opnames van het Kerst Muziekgala 2022. Samen met onder anderen OG3NE, Edsilia Rombley en Kriss Kross Amsterdam brachten kinderen vanuit het hele land kerstliedjes ten gehore.

Koningin Máxima was aanwezig in haar rol als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De show werd gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro. Op Instagram plaatste het koninklijk huis foto’s van de koningin met de presentatoren en de kinderen. “Was een eer!”, reageren de mannen van Kriss Kross Amsterdam onder de kiekjes.

Het Kerst Muziekgala is maandag 26 december om 21.10 uur te zien op NPO 1.