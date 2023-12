Koningin Máxima bij opnames Kerst Muziekgala

Koningin Máxima was donderdag aanwezig bij de opnames van het jaarlijkse Kerst Muziekgala in Bussum. Het muzikale evenement wordt op 19 december uitgezonden op NPO 1. Koningin Máxima was aanwezig in haar rol als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas. Het programma van AVROTROS wordt dit jaar gepresenteerd door Buddy Vedder en Edsilia Rombley.

Het Kerst Muziekgala biedt een podium voor jong talent. Zo is er een optreden van de Grootste Schoolband van Nederland, een band die bestaat uit basisschoolleerlingen uit heel het land voor wie kunst- en cultuuronderwijs niet vanzelfsprekend is. De koningin bezocht begin deze maand de Rotterdamse basisschool De Bavokring, waarvan ook leerlingen meedoen. De leerlingen lieten toen alvast een voorproefje van hun optreden zien aan Máxima.

Verder zijn tijdens het evenement optredens van Mart Hoogkamer, Ellen ten Damme, Danny de Munk, Jamai Loman, Gaia Aikman en Willemijn Verkaik.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor muziekonderwijs. Dit jaar trekt de stichting het breder, met aandacht voor ontwikkeling en cultuur voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.