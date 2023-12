Koningin Máxima brengt werkbezoek aan circulaire bedrijven

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht in het kader van circulair bouwen. De vorstin ging langs bij twee bedrijven in Heerde en Utrecht.

De koningin ging eerst naar Heerde en bezocht daar Lagemaat B.V., een bedrijf dat is gespecialiseerd in circulaire sloop. Dat houdt in dat oude gebouwen worden gedemonteerd en dat de materialen worden hergebruikt voor onder meer nieuwe panden. Máxima sprak er met meerdere werknemers, vertegenwoordigers van de gemeente en provincie en een architect over circulair slopen. Ook kreeg ze een rondleiding.

Daarna ging de koningin naar het pand HoutWerk I in Utrecht, dat duurzame werkplekken biedt aan vooral bedrijven in de circulaire en digitale sector. Máxima kreeg een rondleiding door Houtwerk II, de locatie die momenteel wordt gebouwd. Ook sprak ze onder meer over hoe de circulaire ontwerpen tot stand komen en het gebruik van de materialen.