Koningin Máxima brengt werkbezoek aan MUD Jeans

Koningin Máxima zal woensdag 23 november een bezoek brengen aan MUD Jeans in Laren, een modebedrijf dat op duurzame wijze spijkerbroeken produceert. Het bedrijf is winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, een van de prijzen die de Koning Willem I Stichting uitreikt.

Tijdens haar bezoek leert Máxima over de werkwijze van het bedrijf. Iedere MUD Jeans wordt voor 20 tot 40 procent geproduceerd uit hergebruikte denim. Aanvullend wordt gebruikgemaakt van biologisch katoen. Na gebruik worden de spijkerbroeken opnieuw gerecycled. MUD Jeans wil uiteindelijk jeans kunnen maken van 100 procent oude spijkerbroeken, waardoor helemaal geen nieuw katoen meer nodig is.

De Koning Willem I Prijzen worden iedere twee jaar toegekend in de categorieën grootbedrijf en midden-en kleinbedrijf, met daarbij ook de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Deze wordt uitgereikt voor duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.