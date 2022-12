Koningin Máxima gaat juichen voor Nederlands elftal

Of koningin Máxima dit WK voetbal het Nederlands elftal zal aanmoedigen vanuit het stadion in Qatar is nog onduidelijk, maar juichen doet de koningin zeker. Bij aankomst op het evenement Meet the world, make the change zei de koningin dat ze de voetballers zeker gaat aanmoedigen.

Koningin Máxima werd donderdagochtend bij de Haagse Hogeschool enthousiast ontvangen door studenten en buurtbewoners. “Gefeliciteerd met Argentinië”, riep één van hen naar de koningin, verwijzend naar de overwinning van 2-0 die Argentinië woensdag maakte op Polen. Die bedankte haar daarop, maar riep vervolgens wel iedereen op te “juichen” voor het Nederlandse team.

Vooralsnog is alleen minister Conny Helder (Sport) namens de Nederlandse regering naar Qatar gereisd om een wedstrijd bij te wonen. Volgens ingewijden reist de koning bij succes van Oranje mogelijk ook die kant op. Het besluit om een afvaardiging te sturen is omstreden, omdat er veel kritiek is op de mensenrechtensituatie in Qatar. Het Nederlands elftal speelt zaterdag in de achtste finale tegen de Verenigde Staten.

Koningin Máxima brengt donderdag een bezoek aan Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De organisatie focust zich op zowel primair en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en onderzoek, en volwasseneneducatie. Nuffic bestaat dit jaar zeventig jaar.