Koningin Máxima in jurk van Griekse ontwerper bij staatsbanket

Koningin Máxima schoof maandagavond in een japon van een Griekse ontwerper aan bij het staatsbanket in Athene. De koningin droeg een donkerrood ontwerp van het label Costarellos, zo meldt Josine Droogendijk van het blog Modekoningin Máxima.

Hoewel dat niet gewoon is in Griekenland, had Máxima – in tegenstelling tot de Belgische koningin Mathilde die vorige week op staatsbezoek was in Griekenland – ook een diadeem in het haar. Ze droeg het Mellerio-diadeem met robijnen, dat ze al twaalf keer eerder in had. Het lijkt daarmee, na de diamanten bandeau, het favoriete diadeem van koningin Máxima te zijn.

Op het menu van het staatsbanket stonden onder meer gegrilde zeebrasem, een gerecht met spinazie, rijst en kaviaar en een Griekse melktaart met honingsaus. De wijnen zijn, zoals vaak tijdens een staatsbanket, uit eigen land.