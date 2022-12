Koningin Máxima ontvangt minister-president van Vietnam

Koningin Máxima heeft maandagmiddag minister-president Pham Minh Chinh van Vietnam ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. De ontmoeting tussen de twee ging over het bevorderen van financiële inclusie in Vietnam.

Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Dat houdt in dat ze digitale financiële diensten, zoals het hebben van een bankrekening, toegankelijk wil maken voor iedereen over de hele wereld. De koningin sprak met de premier onder meer over de ontwikkeling van digitale identiteitsbewijzen en over het belang van goede telecomverbindingen, zodat mensen in afgelegen gebieden ook aansluiting kunnen krijgen op financiële diensten.

Sinds ruim twee jaar heeft Vietnam een nationale strategie voor financiële inclusie, om zo digitale financiële diensten veilig en betaalbaar te maken voor de bevolking. Het doel is om voor eind 2025 te zorgen dat 80 procent van de volwassen een bankrekening heeft en dat ruim 250.000 mkb-ondernemers toegang hebben tot betaalbare leningen.

Minister-president Pham Minh Chinh had maandag ook een ontmoeting met premier Mark Rutte.