Koningin Máxima praat met internationale studenten in Den Haag

Koningin Máxima is donderdag in gesprek gegaan met internationale studenten. Dat deed ze tijdens een bezoek aan Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De organisatie focust zich op primair en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en onderzoek, en volwasseneneducatie. Nuffic bestaat dit jaar zeventig jaar.

Máxima sprak met de Indonesische Andreas, de Indiase Altamash en de Nederlandse Iris en Lara. Die eerste twee studeren respectievelijk in Groningen en Den Haag, de Nederlandse dames zijn naar Australië en Italië/Oostenrijk geweest. De studenten spraken met de koningin over het studentenleven in Den Haag. Máxima zei daarop dat zij en haar gezin in de buurt van het station wonen en daarom veel reizende studenten zien.

Verder sprak de koningin met de vier studenten over cultuurshocks, studeren tijdens de coronacrisis en hoe het is om ver van huis te zijn. Dat zijn dingen waar de koningin zelf ook mee te maken heeft, want haar dochter Alexia (17) studeert in Wales. Máxima besloot het gesprek met een boodschap aan de vier studenten: “doe wat je gelukkig maakt”.

De koningin werd enthousiast ontvangen op De Haagse Hogeschool, waar het evenement plaatsvond. Studenten hadden zich massaal verzameld in de centrale hal om een glimp van de koningin op te vangen. “U ziet er prachtig uit”, riep een van hen, waarop de koningin dankbaar lachte.