Koningin Máxima reikt Week van het geld Awards uit

Koningin Máxima heeft vrijdagochtend in de Beurs van Berlage in Amsterdam de Week van het geld Awards uitgereikt aan leerlingen. De scholieren wonnen de prijzen voor een door hen bedachte jongerencampagne over goed omgaan met geld. De uitreiking was de afsluiting van de dertiende editie van de Week van het geld, waarbij duizenden scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo zich inzetten om kinderen en jongeren het belang bij te brengen van goed omgaan met geld.

Klassen uit het voortgezet onderwijs en het mbo hadden een campagne over geldzaken gemaakt voor hun leeftijdsgenoten. Een jury, onder leiding van minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, koos de winnaars op basis van een pitch: het Terra College uit Emmen en ROC Nijmegen. Zij mogen meedenken over het vervolg van een jongerencampagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Máxima reikte de awards uit omdat ze erevoorzitter is van het platform Wijzer in geldzaken. In die rol vraagt ze aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.