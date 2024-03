Koningsdagconcert op 22 april in Emmen

Het Koningsdagconcert is dit jaar op 22 april in het Atlas Theater in Emmen. Harpist Remy van Kesteren, zangeres Rosa da Silva, het Calefax rietkwintet en het Animato Kwartet brengen werken van onder ander anderen zanger Daniël Lohues ten gehore, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

Het thema van het concert is ‘stemmen uit grenzeloos Emmen’. Het evenement is enkel voor genodigden.

Het Koningsdagconcert wordt traditiegetrouw georganiseerd in de stad waar dat jaar Koningsdag wordt gevierd. Dit jaar is dat dus Emmen.