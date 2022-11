Koningshuis: intens dankbaar voor wat Hemmes betekende

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn Rudi Hemmes “intens dankbaar voor alles wat hij tot op zeer hoge leeftijd voor ons land heeft betekend”. Dat laten zij maandag weten in reactie op het overlijden van de oud-verzetsheld en Engelandvaarder. Hemmes werd 99 jaar oud.

“Met diep respect en warme genegenheid gedenken wij Rudi Hemmes, Engelandvaarder, vrijheidsstrijder en verdediger van recht en menselijkheid”, laat het koningshuis weten. “Hij bewees dat onverzettelijkheid, mildheid en overtuigingskracht heel goed samen kunnen gaan. Met zijn unieke persoonlijkheid wist hij jong en oud te inspireren.”

Rudi Hemmes was verzetsheld, oud-Engelandvaarder en Tweede Wereldoorlog-veteraan. Hij ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam in 1944 met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. De generaal-majoor b.d. was in 2019 nog bij de 75-jarige herdenking van D-Day, de landing van de geallieerden op de Normandische stranden.

Koning Willem-Alexander noemde hem in de Troonrede van 2019 al een “held”. Hemmes wordt zaterdag met militaire eer gecremeerd. Bij zijn uitvaart worden honderden mensen verwacht.