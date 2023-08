Koningspaar aangekomen in Nijkerk voor start streekbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagochtend even voor 10.00 uur in Nijkerk aangekomen voor de start van het streekbezoek aan de Gelderse Vallei. In Nijkerk ontmoette het koningspaar als eerste de burgemeesters uit de te bezoeken gemeenten.

Na aankomst bij Maan Restaurant in Nijkerk werd het koningspaar begroet door Gerard Renkema, de burgemeester van Nijkerk. Het welkomstcomité bestond verder uit Daniël Wigboldus en John Berends, respectievelijk kamerheer en commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Leerlingen van basisschool De Appelgaard heetten het koningspaar welkom met vlaggetjes. De 10-jarige Dana vroeg de koning en koningin om een handtekening ter ere van haar verjaardag. Allebei zetten ze een krabbel en wensten het meisje een fijne verjaardag. Dana gaat de handtekeningen boven haar bed hangen, vertelde ze aan het ANP.

Na een kort informeel samenzijn met de burgemeesters van Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen in restaurant Maan, vertrekt het koningspaar naar de eerste stop van het streekbezoek. Dat is het Appelpad, een wandelroute van 8 kilometer. Het koningspaar zal daar een stukje gaan wandelen.