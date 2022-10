Koningspaar begint aan driedaags staatsbezoek Griekenland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen maandag aan hun driedaagse staatsbezoek aan Griekenland. Het paar gaat twee dagen naar de hoofdstad Athene en één dag naar de tweede stad van het land, Thessaloniki. Op de planning staan onder meer een bezoek aan de Akropolis, ontmoetingen met vluchtelingen en het bezoeken van een ziekenhuis voor kinderen met kanker.

Het is het tweede staatsbezoek dat het koningspaar deze maand aflegt. Eerder deze maand gingen Willem-Alexander en Máxima al naar Zweden. De reis naar Griekenland stond al twee keer eerder op de planning, maar moest twee maal worden uitgesteld: eind 2021 vanwege de coronacrisis, maart dit jaar vanwege de situatie in Oekraïne. Het is de eerste keer dat de koning op staatsbezoek naar Griekenland gaat, zijn moeder Beatrix deed dat in 1997 wel al eens.

Op het programma van de reis in maart stond nog een bezoek aan het eiland Lesbos, waar veel vluchtelingen worden opgevangen. Het paar zou daar met bewoners, veldwerkers van Nederlandse hulporganisaties, medewerkers van een kinderopvang en vertegenwoordigers van de Griekse overheid spreken. Dat bezoek is geschrapt. In plaats daarvan wordt meer aandacht geschonken aan de integratie van vluchtelingen, bijvoorbeeld door te praten met Oekraïense vluchtelingen en een muzikaal concert van vluchtelingenkinderen bij te wonen.

Griekenland is Willem-Alexander, Máxima en hun kinderen zeker niet vreemd. De familie heeft een vakantievilla op het schiereiland Peloponnesos, waar ze jaarlijks vakantie vieren. De koning kwam in oktober 2020 nog behoorlijk onder vuur te liggen omdat hij met zijn gezin besloot vakantie te vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Het paar besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen en sprak een deemoedige boodschap in voor het volk.