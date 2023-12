Video: Koningspaar bezoekt klassieke Koreaanse voorstelling in AFAS Live

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagavond in Amsterdam voor een klassieke Koreaanse muziek- en dansvoorstelling. Het koningspaar bezocht de voorstelling in AFAS Live samen met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw, die de voorstelling hadden aangeboden.

De voorstelling is de afsluiting van het tweedaagse staatsbezoek van de president aan Nederland. Na afloop namen Willem-Alexander en Máxima afscheid van president Yoon en zijn vrouw.

Het was de eerste keer dat een Zuid-Koreaanse president in Nederland was voor een staatsbezoek. Eerder op woensdag ontmoetten de koning en de president onder meer Nederlandse veteranen van de Koreaoorlog.