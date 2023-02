Koningspaar en Amalia met defensieschip naar Curaçao

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn aan boord gegaan van Zr.Ms. Holland. Het patrouilleschip van defensie vaarde woensdagochtend lokale tijd de haven van Oranjestad op Aruba uit, richting Curaçao.

Voorafgaand aan het vertrek vroeg de Arubaanse politie nog even om een groepsfoto met het koninklijk gezelschap. Koning Willem-Alexander was echter al aan boord gegaan en had niet in de gaten dat hij niet werd gevolgd, dus Amalia en Máxima stonden alleen beneden op de kade.

De koning stond de bemanning van het schip al te begroeten op het dek, maar al snel kwam de koning alsnog de loopbrug afgesneld. “Het officiële deel is in ieder geval al gebeurd”, zei hij grappend toen hij zich bij de groep voegde om een foto te maken. De Oranjes bedankten de gastvrouwen en -heren van Aruba en gingen aan boord van het militaire schip.

Aankomst

De tocht duurt, in verband met enige vertraging, zo’n zeven á acht uur. Zo’n vijftien mensen van de Nederlandse pers zijn mee aan boord. Een relatief klein groepje, in vergelijking met het aantal media dat het koningspaar en de prinses op vaste grond volgt. Rond 18.30 uur lokale tijd komt het gezelschap aan op Curaçao.

Defensie draagt in het Caribisch gebied bij aan het leveren van veiligheid op land en zee. Zr.Ms. Holland wordt onder meer ingezet voor het onderscheppen van drugs en het ondersteunen van de kustwacht. Het koningspaar en de prinses krijgen op het schip onder meer demonstraties van vliegtuigen en boten te zien. Ook krijgen ze uitleg over de werkzaamheden van defensie in het gebied. Na aankomst volgen twee dagen aan activiteiten op Curaçao. Eerder deden de prinses en het koningspaar al Bonaire en Aruba aan. Later volgen nog Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.