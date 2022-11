Koningspaar heeft ‘leuk’ contact met vluchtelingen op Oude Loo

Het koningspaar vindt het “heel leuk en interessant” om te zien hoe Oekraïense vluchtelingen op Het Oude Loo onderdak hebben gevonden en daar samen “een fantastische community” hebben gesticht. Dat zeiden Willem-Alexander en Máxima woensdag na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland tijdens een gesprek met de media.

De koning liet weten al een paar keer bij de vluchtelingen langs te zijn geweest en goed contact met ze te hebben. “Het gaat ze heel goed af. Sommigen zijn alweer doorgereisd naar andere adressen, anderen zijn terug naar Oekraïne. Maar het fantastische is dat ze eigenlijk allemaal een baan hebben gevonden”, aldus Willem-Alexander.

“Ze onderhouden zichzelf helemaal in dat ecosysteem daar”, vervolgt de koning. “Ze werken en maken zelf schoon. We hoeven ze nergens bij te ondersteunen. Het is een fantastische community geworden. Het is echt heel leuk en interessant om te zien.”

De vluchtelingen wonen tijdelijk op Het Oude Loo, maar wanneer zij allemaal weggaan hangt volgens koningin Máxima af van ieders unieke situatie. “Op een gegeven moment moeten ze natuurlijk wel overgaan naar een permanente woning”, aldus de vorstin. “Maar heel veel willen gewoon terug naar Oekraïne, als ze kunnen. Daar zitten ze nu aan te denken. Een paar vrouwen hebben een man aan het front, dat is voor hen wat moeilijker. Dus het verschilt per familie.”