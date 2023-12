Koningspaar leeft mee met Tsjechië op ‘donkere dag’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op sociale media hun steun betuigd aan de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de schietpartij in een universiteitsgebouw in Praag. Er zijn meer dan vijftien doden gevallen. Het koningspaar spreekt van een “donkere dag”.

“Praag rouwt om de slachtoffers die vandaag vielen op de Karelsuniversiteit, een plek waar jonge mensen zich veilig zouden moeten voelen. Wij voelen ons verbonden met Tsjechië op deze donkere dag en leven mee met alle getroffen families en met de mensen die gewond zijn geraakt”, laat het paar weten in een verklaring.

Volgens binnenlandminister Vít Rakušan is er geen sprake van een link met internationaal terrorisme. Zeker 24 mensen raakten gewond, sommigen zwaargewond. Onder hen is ook één Nederlander. Volgens de politie was de schutter student aan de Karelsuniversiteit in de Tsjechische hoofdstad. Het zou gaan om een 24-jarige man.

Eerder op de dag werd het lichaam van zijn vader gevonden. De daad zou mogelijk geïnspireerd zijn door soortgelijke schietpartijen in het buitenland, zegt de politie.