Koningspaar leert Bratislava beter kennen met stadswandeling

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich dinsdag laten bijpraten over Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Op de eerste dag van hun driedaagse staatsbezoek aan het land, nam het koningspaar deel aan een wandeling door de stad. Daar waren ook president Zuzana Caputova, haar partner Juraj Rizman en de burgemeester van Bratislava, Matus Vallo, bij aanwezig. Ook Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, was erbij.

De wandeling volgde na de kranslegging bij de Poort van de Vrijheid, ter nagedachtenis aan degenen die tussen 1948 en 1989 zijn gedood tijdens een vluchtpoging ten tijde van het IJzeren Gordijn. De route liep langs onder meer de Sint-Maartenskathedraal en de Universiteitsbibliotheek, die de koning “prachtig” noemde. Onderweg spraken de koning en koningin met twee vrouwen die eerder ook bij het presidentieel paleis stonden met een spandoek met de tekst ‘We love the king and queen’. Nu stonden ze langs de route met hun spandoek. De twee vriendinnen waren speciaal vanuit Polen gekomen, omdat het hun “droom” was koning Willem-Alexander en koningin Máxima eens te ontmoeten. “Ze waren heel dankbaar en verrast dat we hier helemaal vanuit Polen naartoe waren gekomen”, aldus de vrouwen na afloop van hun korte praatje met het koningspaar.

De wandeling eindigde bij het Plein van de Slowaakse Nationale Opstand, waar het monument staat dat is opgedragen aan de onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. Het stel werd op 21 februari 2018 vermoord, wat leidde tot kritiek op het beleid van de toenmalige premier en diens aftreden. Willem-Alexander en Máxima en minister Hoekstra en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) hebben bloemen neergelegd bij het monument. Ook Natalia Milanova, de Slowaakse minister van Cultuur, was bij dit moment aanwezig.

Aansluitend vinden gesprekken plaats met onder andere Slowaakse media en de politie over persvrijheid en -veiligheid. Ook in de persverklaring van de president dinsdag benadrukte zij het belang van persvrijheid en benoemde ze dat beide landen te maken hebben gekregen met de moord op een journalist.