Koningspaar maakt hapjes en toetjes voor kwetsbare buurtbewoners

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagmiddag in Badhoevedorp een high tea bereid voor kwetsbare buurtbewoners. In het kader van de vrijwilligersactie NLdoet, die dit jaar voor de twintigste keer wordt georganiseerd, vulde Willem-Alexander dessertbakjes en reeg koningin Máxima fruitspiesjes.

De koning en koningin arriveerden apart van elkaar bij Dorpshuis Badhoevedorp. Máxima, die als eerste aankwam, had in de ochtend nog een afspraak in Amsterdam en kwam daar rechtstreeks vandaan. Een kleine tien minuten later arriveerde ook de koning. In tegenstelling tot zijn vrouw, die een lange rode jas droeg, was hij bij aankomst al gekleed in de witte NLdoet-bodywarmer.

Ook binnen splitste het koningspaar zich op voor verschillende activiteiten. In de keuken ontfermde de koning zich met andere vrijwilligers over de toetjes. Met een lepel schepte hij verkruimelde koekjes in kleine plastic bakjes. Met de assistent-beheerder van het buurthuis sprak hij ondertussen onder meer over wat hij die ochtend had gedaan, waarbij het antwoord “vergaderen” was. Toen de bodem was gelegd, ging de vorst met een spuitzak in de weer om de bakjes op te vullen met een crème.

Fruitspiesjes

Buiten de keuken werkte de koningin, inmiddels met het witte NLdoet-schort voor, aan de fruitspiesjes. Pratend over recepten waar de koningin zelf van houdt, zoals een casserole, reeg ze druiven, aardbeien, stukjes ananas en blauwe bessen aan lange satéprikkers.

Ondertussen druppelden de genodigden, vooral ouderen uit de buurt, het restaurant binnen. De dames Ine, Lida, Barry en Ans zaten bij elkaar aan tafel en waren verrast te horen wie verderop hun high tea stond te bereiden. “We hadden de auto al zien staan, maar wisten natuurlijk niet zeker wie er zou zijn. Maar dit is heel leuk”, klonk het verrukt.

Etagères

Nadat ook Máxima in de keuken met chocolade nog een finishing touch had aangebracht op de slagroomsoesjes, was het eten klaar om uitgeserveerd te worden. Het koningspaar bracht de etagères met lekkers zelf rond, waarbij de koning per ongeluk een scone op de grond liet vallen. Toen alles op de tafels stond, namen ook de koning en koningin plaats voor een praatje met de gasten.

Na verschillende gesprekken, nam het koningspaar afscheid. Bij het vertrek wilden tientallen kinderen en jongeren met de koning en koningin op de foto. Willem-Alexander en Máxima vertrokken vervolgens in één auto.