Koningspaar neemt tijd voor inwoners Texel na museumbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag na een bezoek aan het museum Kaap Skil op Texel de inwoners van het waddeneiland begroet tijdens een korte wandeling door de dorpsstraat van Oudeschild. Koningin Máxima nam daarbij de tijd voor een paar selfies.

Zo’n tweehonderd inwoners van Texel wachtten het koningspaar ondanks het natte weer op na hun bezoek aan het museum. Onder hen ook kinderen van het eiland, die voor de gelegenheid in het oranje gekleed waren en met Nederlandse vlaggetjes wapperden. De koning en de koningin schudden tijdens de wandeling ook enkele handen.

Even daarvoor beleefden Willem-Alexander en Máxima de eerste stop van hun tweedaagse bezoek aan de waddeneilanden. In museum Kaap Skil kreeg het paar een rondleiding langs onder meer wrakhout en een zijden jurk van 400 jaar oud die enkele jaren geleden in goede staat op de bodem van de Waddenzee werd aangetroffen.

Na een kop thee voor de koningin en een koffie voor de koning, kreeg het paar nog nadere uitleg over onderzoek naar wrakstukken en andere objecten die in zee worden aangetroffen.

Texel is het eerste eiland dat het koningspaar aandoet tijdens hun tweedaagse streekbezoek. Dinsdag gaan ze ook naar Vlieland en Terschelling, woensdag reizen ze door naar Ameland en Schiermonnikoog.