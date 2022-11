Koningspaar op de fiets en met Nederlanders door Thessaloniki

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich woensdag op een typisch Nederlandse manier verplaatst door Thessaloniki. Het paar stapte samen met onder anderen staatssecretaris Eric van der Burg en burgemeester Konstantinos Zervas op de fiets.

De koning en koningin fietsten naar de Witte Toren, een van de bekendste bezienswaardigheden van de stad. Het monument en museum worden vaak als symbool voor de stad gebruikt. Bij de toren namen de koning en koningin een moment om te poseren voor de pers.

Ook werden ze opgewacht door Nederlandse vrouwen, die hadden gehoord van de komst van het paar. De vrouwen maakten een selfie met de koningin en spraken over Thessaloniki, de stad waar ze wonen. “Is het fijn wonen?”, vroeg de koningin aan hen. Ze spraken verder over het werk en het leven van de vrouwen. Eén van hen werkt bij een Griekse olijfboer. “We hopen wel dat we op landbouwgebied wat meer gaan samenwerken”, sloot Máxima af. “Het is wel nodig.”