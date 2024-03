Koningspaar praat met Amsterdammers over Gaza

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag gesproken met Amsterdammers over de doorwerking van de situatie in Gaza en Israël in Nederland. De gesprekken vonden plaats in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema, die de gesprekken ook leidde.

Willem-Alexander en Máxima hebben eerst gepraat met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers die in verschillende Amsterdamse wijken actief zijn. Zij vertelden over het contact met de diverse groepen in hun wijk en hoe ze zich inzetten om spanningen te voorkomen en te beheersen.

Daarna spraken de koning en de koningin met Amsterdammers met een Palestijnse, Joodse en islamitische achtergrond. Dat gesprek ging over de impact van de situatie in Gaza op hun dagelijks leven en in de omgang met elkaar. Zo kreeg het koningspaar te horen over onder meer hun verdriet en angst om dierbaren, gevoelens van onveiligheid, maar ook over hoopvolle initiatieven om tot elkaar te komen.

In november sprak het koningspaar ook al met Nederlandse betrokkenen over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Bij het gesprek op paleis Huis ten Bosch zaten vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in Nederland.