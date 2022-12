Koninklijke familie bij uitreiking Prins Claus Impact Awards

De koninklijke familie is woensdag in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig geweest bij de uitreiking van de Prins Claus Impact Awards. Naast erevoorzitter Prins Constantijn, die de prijzen uitreikte, waren ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Laurentien getuige van de uitreikingsceremonie. Sinds vorig jaar ondersteunt het Prins Claus Fonds de maatschappelijke inzet van individuen voor hun land met drie nieuwe prijscategorieën, waaronder dus de Impact Awards.

In totaal, zoals eerder was bekendgemaakt, vielen zes winnaars in de prijzen. Alves Lacerda Krenak (Brazilië), Alain Gomis (Senegal), Hassan Darsi (Marokko), Luis Manuel Otero Alcántara (Cuba), María Medrano en May al-Ibrashy (Egypte) zagen hun tijd en moeite beloond worden.

Het Prins Claus Fonds werd in 1996 opgericht, als eerbetoon aan de toewijding aan cultuur en ontwikkeling van de in 2002 overleden Prins Claus. Sindsdien verbindt en eert het fonds kunstenaars en cultuur. Dit voornemen zet men kracht bij door de eerdergenoemde Impact Awards, die net als de thematische Mentorschap Awards om de twee jaar worden uitgereikt. Ook vindt jaarlijks een overhandiging plaats in de derde prijscategorie, die van de Seed Awards.