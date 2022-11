Langstzittende commissaris van de Koning Leen Verbeek stopt

Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, stopt per november volgend jaar. Hij is dan 15 jaar in functie als commissaris in Flevoland, eerst van de Koningin en later van de Koning. Dat maakt hem de langstzittende in die functie in Nederland. Verbeek begon in november 2008.

Verbeek heeft woensdag zijn aanstaande vertrek aangekondigd tijdens een vergadering van de Provinciale Staten. Hij vindt het een passend moment om afscheid te nemen, als hij de 15 jaar als commissaris aantikt. “Ik ga dan met pensioen. Ik doe dit werk nog iedere dag met heel veel plezier, maar vroeg of laat moet je plaatsmaken voor een opvolger.”

De komende maanden zullen Provinciale Staten van Flevoland de procedure opstarten voor de opvolging van Verbeek, aldus Provincie Flevoland.