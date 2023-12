Laurentien leest traditiegetrouw voor tijdens Voorleesontbijt

Ook volgend jaar is prinses Laurentien zoals gewoonlijk weer aanwezig bij Het Nationale Voorleesontbijt. De vrouw van prins Constantijn zal op woensdagochtend 24 januari kinderen voorlezen uit Help! Een verrassing!, het boek dat door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten is verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Met het ontbijt gaan de Nationale Voorleesdagen van start.

Met de campagne, die tot en met 3 februari duurt, wordt het voorlezen van kinderen die zelf nog niet kunnen lezen gestimuleerd. Het benadrukt de voordelen ervan, zoals het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Ook bekende Nederlanders zijn ieder jaar van de partij, vorig jaar onder anderen Douwe Bob, Victoria Koblenko en Joshua Nolet.

Help! Een verrassing! is geschreven en geïllustreerd door Miriam Bos. Het boek gaat over August en Suus. August houdt niet van verrassingen. Suus is dol op rennen en wilde dingen doen, terwijl August het liefst leest. Het boek is een herkenbaar verhaal voor alle kinderen die verrassingen spannend vinden.