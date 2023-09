Lubach scoort onlinehit met fictieve TikTokvlog van Alexia

Een item uit De Avondshow met Arjen Lubach over de eerste Prinsjesdag van prinses Alexia is online een groot succes. Het fragment, waarin de 18-jarige Alexia zogenaamd een vlog van Prinsjesdag maakt, werd binnen zestien uur bijna 2 miljoen keer bekeken. Dat hebben producent Human Factor TV en de VPRO gemeld.

Het fictieve TikTokverslag dat ‘AlexxxiaVanOranje’ had gemaakt was het hoogtepunt van een uitgebreider item over Prinsjesdag. In de vlog becommentarieert ze de rijtoer met de koetsen, de troonrede – waarbij ze kabinetsleden aanziet voor personages uit de Harry Potterserie – en de balkonscène aan het slot. Het item wordt veel gedeeld op sociale media en werd woensdag zelfs besproken in het NOS Radio 1 Journaal.

De meeste kijkers trekt het fragment op TikTok, waar het filmpje al meer dan 900.000 keer werd bekeken. Daarna volgden Instagram (ruim 500.000 keer), X (252.000 keer) en YouTube (meer dan 100.000 keer). Het is de tweede maal dit seizoen dat een fragment uit De Avondshow het online bovengemiddeld goed doet. Eerder werd ook een kritisch item over voedingssupplementen en het programma The Biohack Project bovengemiddeld vaak bekeken.