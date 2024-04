Koning Charles heeft het vermoedelijk te druk voor prins Harry

De agenda van de Britse koning Charles laat het komende week vermoedelijk niet toe om af te spreken met zijn zoon, prins Harry, als die het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Dat meldt The Telegraph op basis van ingewijden. De vorst zou “te druk” zijn met andere verplichtingen.

Harry komt begin mei naar Londen voor de tiende verjaardag van de Invictus Games. Het is de eerste keer dat hij naar het Verenigd Koninkrijk reist sinds februari, toen net bekend was geworden dat koning Charles kanker had. De hertog van Sussex liet in een gesprek met ABC News weten dat hij “dankbaar was” voor elk moment met zijn vader.

De 39-jarige prins, die sinds een paar jaar in de VS woont en werkt, is in mei aanwezig bij een dienst in de St Paul’s Cathedral in Londen. Naast Harry is onder anderen acteur Damian Lewis aanwezig.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun diensttijd. Harry is de initiatiefnemer hiervan.