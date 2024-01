Margriet en Pieter vieren 57 jaar huwelijk: niet te geloven

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn woensdag precies 57 jaar getrouwd. Op X staat Van Vollenhoven even stil bij hun trouwdag.

“Ja….niet te geloven….vandaag 57 jaar geleden getrouwd!!!”, schrijft de 84-jarige Van Vollenhoven bij een foto van de trouwdag.

Pieter en prinses Margriet, de tweede zus van prinses Beatrix, leerden elkaar in 1963 tijdens hun studie rechten in Leiden kennen. Ze trouwden op 10 januari 1967 in Den Haag.

De ontmoeting tussen de twee is inmiddels een bekend verhaal: na een ‘date’ op een lustrumfeest van het Wagenings Studenten Corps gaf Pieter de prinses een chocoladedoos. Daar zaten echter geen bonbons in, maar een muis. “Dat was een list, want ik wilde de prinses na het diner graag nog eens terugzien, maar had geen enkel alibi”, vertelde Van Vollenhoven ooit aan het tijdschrift Margriet. “Nu kon ik nog eens terugkomen om te vragen hoe het met de muis ging.” Volgens prinses Margriet sloeg “de vonk” over dankzij de humor van Pieter.