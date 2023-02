Marine toont Amalia de jacht op drugs in Caribisch gebied

Prinses Amalia kan woensdag op het marineschip Zr.Ms. Holland demonstraties van “de kustwacht, de vliegende en de varende eenheden” verwachten. De prinses en het koningspaar krijgen tijdens hun reis van Aruba naar Curaçao onder meer uitleg over de drugsvangst in het Caribisch gebied, een belangrijke taak van defensie in het gebied, zo vertelt Marinka van Kooten, woordvoerder van defensie in het Caribisch gebied, vooraf aan het ANP.

Het Caribisch deel van Nederland heeft geen zelfstandige defensieorganisatie, Nederland is verantwoordelijk voor die taak. De marine heeft er een behoorlijk grote rol, onder meer bij het onderscheppen van drugs. Volgens Van Kooten was het afgelopen jaar een “recordjaar”: er werd 35.000 kilo aan drugs onderschept. Eerdere jaren lag dat getal gemiddeld rond de 9000 kilo.

De prinses en het koningspaar worden woensdag onder meer meegenomen naar de brug, van waar het schip wordt bestuurd, de briefingruimte en de kajuit. In de vijf uur dat het gezelschap op het schip vaart, komen onder meer kleine bootjes, vliegtuigen en helikopters voorbij voor een demonstratie van het werk, aldus Van Kooten. De Commandant der Zeemacht, de hoogste baas van defensie in het Caribisch gebied, geeft een briefing.

De tocht op het schip is niet de eerste kennismaking met defensie voor de 19-jarige prinses Amalia. Het afgelopen jaar ging de prinses al op bezoek bij de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine.