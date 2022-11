Marion Bloem overweegt lintje terug te sturen: ik voel schaamte

Schrijfster Marion Bloem overweegt haar koninklijke onderscheiding te retourneren. Zij deelt deze gedachten donderdag op Twitter. De auteur moet van de Kanselarij der Nederlandse Orden de koninklijke onderscheiding van haar onlangs overleden echtgenoot, schrijver Ivan Wolffers, terugsturen. En het liefste zou zijn haar eigen lintje er ook bij stoppen.

“Of we zijn Koninklijke onderscheiding Officier in Orde van Oranje-Nassau willen teruggeven”, schrijft Bloem bij een foto van de enveloppe waar zij de decoratie in moet stoppen die Wolffers in 2009 kreeg. Hij werd toen onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dit is ook de koninklijke blijk van waardering die Bloem kreeg.

“Heb veel zin om de mijne ook meteen op te sturen, er is zoveel om me voor te schamen, o.a. het asielbeleid. Als ik t.z.t. sterf zal mijn zoon het al druk genoeg hebben met erfbelasting.” De Kanselarij schrijft voor dat erfgenamen na het overlijden van de drager van een koninklijke onderscheiding deze terugsturen. Zij kunnen het onderscheidingsteken wel in bruikleen houden, maar alleen als zij een borgsom hebben betaald.

Iwan Wolffers overleed begin oktober op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Wolffers studeerde geneeskunde in Utrecht. Hij werkte daarna op een huisartsenpraktijk en schreef columns voor de Volkskrant. In 1989 werd hij buitengewoon hoogleraar Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef veel boeken, niet alleen romans, maar ook werken over gezondheid, waaronder het standaardwerk Medicijnen. Wolffers en Bloem waren een halve eeuw samen.