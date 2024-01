Máxima bespreekt zorg in VieCuri Medisch Centrum in Venlo

Koningin Máxima brengt op 23 januari een werkbezoek aan het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Het bezoek staat in het teken van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG), dat als doel heeft iedere patiënt in Nederland de bewezen beste zorg te bieden.

De overheid en verschillende zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties zijn verbonden aan ZE&GG. In het VieCuri Medisch Centrum worden aanbevelingen uit het programma ZE&GG in de praktijk toegepast.

“Wanneer bekend is welke zorg bewezen effectief is, wordt deze geïmplementeerd op de werkvloer en gemonitord in de ziekenhuizen en klinieken”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). “Door de continue cyclus van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren kan zorg gerichter worden toegepast. Zo draagt ZE&GG bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.”

Reactiverend verplegen

De koningin gaat aan het begin van haar werkbezoek in gesprek met partijen binnen ZE&GG. Daarna krijgt ze een rondleiding door het VieCuri Medisch Centrum en hoort ze meer over de toepassing van ZE&GG in de praktijk. Verder spreekt ze met onder meer een cardioloog, een radioloog, een KNO-arts en een dermatoloog.

Ook krijgt Máxima meer te horen over onder meer “reactiverend verplegen”. “Dit is een verpleegkundige toepassing van gepast gebruik gericht op het nabootsen van de thuissituatie van patiënten.” Hierdoor kunnen “oudere, kwetsbare patiënten” vaker en eerder naar huis.