Máxima bezoekt Colombia met blik op financiële inclusiviteit

Koningin Máxima bezoekt van 25 tot en met 28 februari Colombia in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. Vorsten reist mee en houdt je op de hoogte via Instagram (@Vorsten_NL).

De koningin richt zich tijdens de reis met name op het verder bevorderen van goede toegang tot en veilig en betaalbaar gebruik van financiële diensten en het thema financiële gezondheid. Om zicht te krijgen op de situatie in Colombia wat dat betreft, bezoekt Máxima onder andere verschillende projecten rondom de stad Medellín en zal ze gesprekken voeren over financiële inclusie in de stad Bogotá.

Ook gaat Máxima in gesprek met onder anderen president Gustavo Petro, vice-president en minister van Gelijkheid en Rechtvaardigheid Francia Márquez, de minister van Financiën en Overheidskrediet Ricardo Bonilla González, gouverneur Leonardo Villar van de centrale bank en de financieel toezichthouder César Ferrari.

Colombia is volop in ontwikkeling op het gebied van financiële inclusie de afgelopen jaren. Inmiddels heeft 60 procent van de volwassenen toegang tot een rekening, waar dit in 2011 nog maar 39 procent was. Wel zijn er binnen het land grote verschillen te signaleren. Zo zijn kleine ondernemingen, kleine boerenbedrijven, mensen die in afgelegen gebieden wonen en vrouwen over het algemeen achtergesteld.