Máxima bezoekt mentale zorgvoorzieningen en buurtcentrum

Koningin Máxima heeft woensdagochtend in Utrecht een werkbezoek gebracht in het kader van de mentale gezondheid van jongeren. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag gemeld.

Het werkbezoek stond in het teken van initiatieven gericht op laagdrempelige hulp. In Utrecht zijn diverse voorzieningen voor en door jongeren gestart om hen mentaal gezond te laten opgroeien. De organisatie MIND Us, waar de koningin erevoorzitter van is, wil dat jongeren meer grip krijgen op hun mentale gezondheid en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Vertegenwoordigers van drie initiatieven vertelden over wat zij doen voor de mentale gezondheid van jongeren. Zo organiseert GeluksCafés ontmoetingen op diverse plekken in Utrecht. Studentenvereniging VIDIUS probeert mentale gezondheid bespreekbaar te maken binnen het supportnetwerk van studenten zelf.

Het derde initiatief dat Máxima bezocht, biedt ondersteuning van een getrainde ervaringsdeskundige aan jongeren die op de wachtlijst staan van de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan hun herstel vanuit eigen talenten en ontwikkeling. Aansluitend kreeg de koningin een rondleiding door het buurtcentrum.