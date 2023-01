Máxima bezoekt ontwerpers die werk gaan presenteren in Milaan

Koningin Máxima brengt op 16 februari een werkbezoek aan ontwerpers in Eindhoven die zich onder meer voorbereiden op het presenteren van hun werk in Milaan komend voorjaar. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. De koningin spreekt zowel opkomende als ervaren ontwerpers.

Tijdens het bezoek, waarbij Máxima wordt begeleid door de in Eindhoven werkende ontwerper Wisse Trooster, staat volgens de RVD centraal “hoe een hecht netwerk van designers en creatieve broedplaatsen in Eindhoven bijdraagt aan de internationale positie van Nederlands design”.

Máxima bezoekt eerst het ontwerperscollectief NUL ZES, dat gevestigd is op het terrein van een voormalige gasfabriek en waar samen met bewoners een kleine woonwijk is ontwikkeld. Daar spreekt ze met onder anderen NUL ZES-oprichter Renee Scheepers.

Samenwerken

Ook gaat Máxima in gesprek met de ontwerpers Alissa van Asseldonk en Nienke Bongers van de designstudio Alissa+Nienke, die hun materiaal- en vormonderzoek op het terrein doen. “Het gesprek gaat onder andere over de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken om tot sterk ontwerp te komen en over de groei naar rendabel ondernemen”, aldus de RVD.

Vervolgens bezoekt Máxima Kazerne, een hotel en restaurant waar ook plek is voor design via bijvoorbeeld exposities. Op deze plek wordt een podium geboden aan mensen uit de creatieve sector. De koningin gaat onder meer in gesprek met de initiatiefnemer van de Kazerne, de ontwerper Annemoon Geurts. Ook gaat Máxima in gesprek met ontwerpers en vertegenwoordigers van bedrijven in en rondom Eindhoven die zich later dit jaar in Milaan gaan presenteren.

Tot slot wordt in de Kazerne een deel van een dubbelexpositie getoond, dat wordt gemaakt in samenwerking met het Van Abbemuseum in de stad.