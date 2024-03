Máxima: chemie aan vooravond van nieuwe relatie met samenleving

De chemiesector “staat aan de vooravond” van een nieuwe relatie met de samenleving. Dat zei koningin Máxima tijdens haar bezoek aan chemisch industrieterrein Chemelot in het Limburgse Geleen. De koningin kreeg een rondleiding en ging in gesprek met verschillende bedrijven op het terrein over de duurzaamheidsambities. Ze wilde van directeur Loek Radix weten of Chemelot ook bereid is te werken aan een betere relatie met het publiek.

Het industriepark presenteerde maandag duurzaamheidsplannen. In 2050 wil het terrein volledig klimaatneutraal produceren. Daartoe moeten onder meer de fossiele grondstoffen die nu worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld kunststof zijn vervangen door circulaire varianten.

De chemiesector kan volgens Máxima “een enorm goede rol spelen” in de energie- en grondstoffentransitie. Ze kreeg op het terrein uitleg over de verschillende manieren waarop de bedrijven op Chemelot werken aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van rietjes en wegwerpbestek van tarweriet, duurzaam geproduceerd pvc en groene olie voor grondstoffen. De chemiesector is volgens de koningin “alive and kicking”, maar ze merkt wel op dat consumenten nauwelijks in direct contact komen met de producten die met hulp van Chemelot zijn gemaakt. Het industriepark zou duidelijker moeten maken aan consumenten wat er allemaal aan duurzame alternatieven wordt ontwikkeld op het terrein.

Veiligheidsincidenten

Volgens directeur Radix is Chemelot hier inderdaad “niet goed in. Als we Extinction Rebellion zien demonstreren dan zeggen we ‘dat slaat nergens op’. Maar blijkbaar weten we die mensen niet te bereiken met onze boodschap.” Volgens Radix moet Chemelot laten zien dat “sleutel tot de oplossing van het klimaatprobleem hier ligt”. Het park kwam afgelopen tijd juist negatief in het nieuws als het gaat om duurzaamheid. Zo legde een Vlaamse minister een ingebrekestelling op om lozingen van afvalwater in de Maas. Ook vroeg de provincie Limburg om een gezondheidsonderzoek naar omwonenden en werknemers van Chemelot.

Máxima ging tijdens haar bezoek kort in op de veiligheidsincidenten op Chemelot enkele jaren geleden. Het bedrijf Sabic werd in januari door de rechter veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro naar aanleiding van een dodelijk ongeluk en de ernstige verwonding van twee medewerkers in 2016. De koningin vroeg Radix wat “het antwoord” is van Chemelot op deze incidenten. Radix zei dat Chemelot probeert veiligheid “integraler” te regelen. De “bereidheid” daartoe is er volgens hem “absoluut”.