Máxima en organisaties beklemtonen belang onlinehulp jongeren

Volgens koningin Máxima is het van groot belang dat er een breed onlineplatform komt waar jongeren met mentale gezondheidsproblemen informatie kunnen winnen en ervaringen uit kunnen wisselen. Dat heeft zij dinsdagmiddag benadrukt tijdens een bezoek aan de Alles Oké? Supportlijn in Nijmegen, een initiatief van de Kindertelefoon.

Máxima ging daar, samen met minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor jongeren die met mentale problematiek kampen. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van MIND Us, MIND, Stichting 113 Zelfmoordpreventie, @ease, Join Us, Jongeren Hulp Online, Transformers Community en de Kindertelefoon/Alles Oké? Supportlijn.

Zij spraken allen de wens uit voor een digitaal platform waar jongvolwassenen met beginnende mentale klachten terechtkunnen om geholpen te worden. Dat platform moet veilig en anoniem zijn en een luisterend oor, betrouwbare informatie en ervaringsverhalen bieden.

Zelfde doel

De koningin benadrukte in het gesprek het mooi te vinden dat alle organisaties aan tafel “hetzelfde doel” hebben: jongeren met mentale problemen helpen. “Het is belangrijk dat wij ons samen blijven inzetten. Voor ons is het een grote opgave om te blijven helpen.” Máxima zelf is erevoorzitter van Stichting MIND Us, een organisatie die jongeren wil helpen grip te krijgen op hun mentale gezondheid.

Minister Helder sprak haar waardering uit voor de wens en plannen van de verschillende organisaties, omdat zij zich ook zorgen maakt om jongvolwassenen. Zij gaf aan blij te worden van voorbeelden als deze, waarin gewerkt wordt vanuit intrinsieke motivatie. Zij beloofde de initiatiefnemers voor het onlineplatform om zich in te gaan zetten voor het daadwerkelijk creëren daarvan. Een garantie kan Helder echter niet geven, benadrukte de minister.

Na afloop van het gesprek zei Helder tegen de pers dat ze het idee van de organisaties “een heel goed initiatief” vindt. “Hier is echt al heel veel denkwerk en doewerk verricht, om juist ook die aansluiting bij de jongeren te vinden. Dus ik ga heel serieus kijken wat ik kan doen voor dit initiatief.” Daarbij hield Helder een slag om de arm. “Dat moet ik wel met mijn collega-staatssecretaris bespreken. Dat is nooit iets van één dag. Het is altijd een weg die je op gaat met elkaar, maar ik vind dit wel echt een serieus initiatief.”