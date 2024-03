Máxima gaat naar Zwolle om workshops over kunst te volgen

Koningin Máxima woont 13 maart de start bij van Art Camp mbo in poppodium Hedon in Zwolle. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag gemeld. Door middel van workshops leren aankomend pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten hier hoe ze kunstdisciplines kunnen inzetten in hun werk op en na school.

Koningin Máxima is erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas. Art Camp mbo biedt ruimte aan zestig studenten. Zij gaan workshops volgen in fotografie, theater, dans, muziek en cartoontekenen. De vrouw van Willem-Alexander gaat tijdens haar bezoek praten met de studenten over hun ervaringen.

Daarna spreekt de vorstin met cultuurinstellingen uit de regio van de drie deelnemende mbo-opleidingen over het aanbod dat zij kunnen bieden. Art Camp mbo is de eerste stap in een driedelig programma van Méér Muziek in de Klas in samenwerking met Noorderpoort, Alfa-College en ROC Midden Nederland.