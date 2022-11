Máxima houdt onlinetoespraak over financiën in Nigeria

Koningin Máxima houdt donderdagochtend online een toespraak bij de International Financial Inclusion Conference (IFIC22) in Nigeria. Tijdens de conferentie wordt de nieuwe nationale strategie voor financiële inclusie (NSFI) gelanceerd. Het doel is om 95 procent van de volwassen bevolking van het land te laten aansluiten bij digitale financiële diensten.

De koningin sprak op de bijeenkomst in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (afgekort UNSGSA). Zij zet zich in deze functie wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, ook lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken.

Ongeveer 45 procent van de volwassenen in Nigeria heeft momenteel een bankrekening. Vrouwen hebben daarin een behoorlijke achterstand, zo’n 20 procent ten opzichte van mannen. Nigeria presenteert daarom een plan om digitaal bankieren ook voor vrouwen makkelijker te makken.

In haar toespraak vertelt koningin Máxima onder meer over het belang van digitale identiteitsbewijzen. Die zijn belangrijk voor een veilige toegang tot financiële diensten, maar ook voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook onder anderen de Nigeriaanse minister Alhaji Mohammed Musa Bello komt aan het woord. In 2017 en 2012 bracht Máxima in haar VN-functie al eens een bezoek aan Nigeria.