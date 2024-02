Máxima in maart op werkbezoek naar industriepark Chemelot

Koningin Máxima gaat op 5 maart naar industriepark Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De bezoeken staan in het teken van de verduurzaming van de grondstoffen en van de productieprocessen in de chemiesector, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Aan het begin van het bezoek krijgt de koningin een toelichting op de plannen van Chemelot om in 2050 volledig duurzaam en circulair te produceren. Ook wordt Máxima geïnformeerd over de ontwikkelingen rond circulaire chemie op de Brightlands Chemelot Campus. Aansluitend bezoekt ze de proeffabriek van de campus waar ondernemers en onderzoekers samen duurzame, chemische processen en innovatieve materialen testen en produceren.

Hierna krijgt de koningin een rondleiding over het industriepark van Chemelot waarbij ze een aantal bedrijven bezoekt. Zo gaat Máxima onder meer langs bij een keten van fabrieken waarbij huishoudelijk plastic afval wordt hergebruikt voor de productie van nieuwe kunststofproducten. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven die op Chemelot zijn gevestigd en met samenwerkingspartners van het chemiepark. Hier gaat het onder meer over verduurzaming van de chemiesector.

Chemelot is een ruim 800 hectare groot industriecomplex waar zo’n 8500 mensen werken. De veiligheid van het park ligt al langere tijd onder een vergrootglas, omdat er de afgelopen jaren bij meerdere bedrijven enkele zware incidenten zijn voorgekomen. Zo brak er een ernstige brand uit en zakte een dak van een opslagtank op het park in.