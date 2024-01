Máxima naar New York en Washington voor financiële inclusie

Koningin Máxima is op donderdag 11 en vrijdag 12 januari in New York en Washington. De koningin bezoekt de Verenigde Naties (VN), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank Groep.

Ze brengt deze bezoeken in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

De koningin spreekt onder meer met de secretaris-generaal van de VN en met het hoofd van het United Nations Development Programme. In Washington voert ze gesprekken met de directeur van het IMF en met de president van de Wereldbank.

Máxima zet zich sinds 2009 in om financiële diensten voor iedereen op de wereld toegankelijk te maken. Dit omvat onder meer toegang tot een bank- en spaarrekening en de mogelijkheid om te pinnen.