Máxima onthult nieuwe zelfgemaakte gordijnen Huis ten Bosch

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag de tentoonstelling Koninklijk borduren – verhalen en vakmanschap in het TextielMuseum in Tilburg geopend. De tentoonstelling laat de nieuwe gordijnen van Paleis Huis ten Bosch zien.

De gordijnen zijn gemaakt in het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum. Het grootste deel is machinaal geborduurd, maar een deel is met de hand gedaan. Handwerkgroepen uit het hele land hebben samen met koningin Máxima aan de gordijnen gewerkt. Daarop staan onder meer windmolens, de Erasmusbrug, het Mauritshuis en het Paleis op de Dam afgebeeld.

In juni was Máxima ook al eens in het TextielMuseum. Ze hielp toen de handwerkers van de organisaties Queer Needlework Circle uit Arnhem en het Pennywafelhuis uit Middelburg. Het was een wens van de koningin om de gordijnen samen met alle Nederlanders te maken. Aangezien dat een beetje ingewikkeld was, zijn zo’n 150 mensen uit alle lagen van de samenleving geselecteerd. Máxima zei toen dat de gordijnen “nóg mooier” worden dan ze “ooit had verwacht”.

De tentoonstelling, die een kijkje geeft in het proces van het borduurwerk, is van 1 december tot en met 29 mei 2023 te bezoeken. Daarna gaan de gordijnen naar de de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen wonen.